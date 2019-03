Fabrizio Ponciroli

MILANO - Luciano Spalletti si aggrappa a Keita per avere un uomo in più (anche solo in caso di emergenza) per la trasferta di Francoforte contro l'Eintracht, dopodomani (ore 18,55) nell'andata degli ottavi di Europa League. L'ex di Lazio e Monaco, assente dalla vittoria dell'Inter a Empoli dello scorso 29 dicembre, ieri alla Pinetina si è allenato in parte con il gruppo, per poi proseguire nel proprio lavoro personalizzato.

Le sessioni di oggi e domani, prima della partenza per la Germania, saranno decisive per un'eventuale convocazione. Altrimenti, tutto rimandato al match di domenica pomeriggio contro la Spal in campionato. Per l'assenza nella lista Uefa di Dalbert, Gagliardini e Joao Mario, le alternative in coppa per Spalletti si assottigliano ulteriormente. In particolare Lautaro Martinez giocherà consecutivamente da titolare per la sesta partita. Tante quante ne aveva disputate dall'inizio prima della deflagrazione del caso Icardi.

