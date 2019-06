Fabrizio Ponciroli

MILANO - La grande boxe torna protagonista nel nuovissimo Palalido.

Domani sera, ricco programma (nove incontri), con riflettori puntati soprattutto sul big match dell'evento milanese che metterà di fronte il campione internazionale dei pesi Supermedi IBF Daniele Scardina (16-0 con 14 vittorie per KO) e lo sfidante, anch'egli italiano, Alessandro Goddi (35-4 e 1 pari): «Mi sono allenato tanto, direi che sono pronto. Sono concentrato e deciso a dare il massimo - spiega il campione IBF - Io non mi sono curato molto delle caratteristiche del mio sfidante. Ho il mio stile e salirò sul ring con l'obiettivo di fare la mia boxe. Cosa farò in caso di vittoria? La vittoria sarà la mia ricompensa. Comunque, anche un po' di relax e poi penserò al prossimo match», continua lo stesso Scardina.

A fare da cornice all'attesa kermesse, un Palalido riportato a nuovo: «Non l'ho ancora visto. Sono emozionato all'idea di poter combattere a Milano, in un impianto che, in passato, ha scritto pagine storiche per il pugilato e che ora è stato ricostruito alla grande. Fa capire che il movimento pugilistico è in forte ricrescita e che Milano ha tanta voglia di grande boxe. Sono convinto che il pubblico sarà caldissimo. Mi aspetto un tifo calcistico, anche perché io vengo dalla periferia milanese».

Nativo di Rozzano, il 27enne Scardina si allena, tuttavia, a Miami: «L'America è ancora la vera casa della boxe. Tutti i migliori pugili si allenano negli States ma direi che l'Italia sta crescendo molto. Si nota che c'è più interesse. Ci sono sempre più eventi, con un forte interesse mediatico. Merito anche della nuova generazione di pugili italiani». Tanti talenti emergenti, tutti con grandi sogni, come quelli del tatuato Scardina: «Credo che la boxe italiana abbia avuto sempre grandi pugili. Diciamo che ora è il momento di dimostrare il nostro valore sul ring. I miei tatuaggi? Sì, mi piacciono. Mi sono tatuato anche Tyson che è stato un mio idolo».

Appuntamento al Palalido con Daniele Scardina, alias King Toretto, e la grande boxe.

