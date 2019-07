Fabrizio Ponciroli

MILANO - La Federazione Internazionale Pallacanestro (Fiba) ha scelto l'Italia come uno dei Paesi organizzatori degli Europei 2021 (insieme a Repubblica Ceca, Georgia e Germania).

A distanza di 30 anni (Roma, 1991), il Bel Paese tornerà a ospitare una rassegna europea e lo farà al Forum di Assago, la casa dell'Olimpia, al momento il club più prestigioso ed economicamente potente del basket italiano. L'ennesima conferma di come Milano sia, sempre di più, il centro pulsante del movimento cestistico italiano. Un'occasione per l'intera città, un plauso all'ottimo lavoro che sta svolgendo il Gruppo Armani, da anni impegnato per far tornare l'Olimpia ai vertici del basket italiano ed europeo.

Sandro Gamba, monumento della pallacanestro azzurra, è entusiasta all'idea che le migliori squadre europee giocheranno nel capoluogo lombardo: «Scegliere l'Italia e, soprattutto Milano, è stata la scelta giusta. Parliamo della città con più tifosi, titoli e prestigio. Giocare al Forum, significa avere la certezza di un pubblico numeroso e competente. Da cittadino milanese, sono felicissimo che una fase degli Europei si giocherà qui, in una città che respira e vive di pallacanestro - spiega l'87enne ex allenatore azzurro - Inoltre conosco bene la magia degli Europei. Da allenatore della Nazionale, ne ho giocati ben sette, vincendo un oro (1983), un argento (1991) e un bronzo (1985). Sarà un grande evento, ne sono proprio convinto».

Pausa, poi Gamba riprende il filo del discorso: «Dobbiamo farci trovare pronti, sia a livello di squadra che di strutture ma sono sicuro che Milano non sbaglierà». Gli azzurri sono attesi da tanti appuntamenti importanti. A fine agosto, in Cina, cominceranno i Mondiali, poi spazio alle Olimpiadi (2020) e, infine, nel 2021, gli Europei con la tappa milanese: «Tre anni davvero delicati, in cui capiremo la forza del nostro movimento - prosegue l'ex allenatore dell'Olimpia e della Nazionale Sandro Gamba - Credo che i Mondiali in Cina saranno utili a coach Sacchetti per sperimentare e capire su quali giocatori potrà puntare in futuro. Avrà modo di fare tutte le valutazioni del caso. Sarà tutta esperienza da mettere poi in campo negli impegni successivi, in particolare agli Europei dove bisognerà fare bella figura davanti al pubblico italiano. Io ho tanta fiducia, mi sembra che Sacchetti e il suo staff abbiano le idee chiare. Credo che potremmo divertirci».

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

