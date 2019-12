Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia torna in campo per una nuova grande sfida di Eurolega. Stasera (palla a due alle 20.45, diretta Eurosport), i biancorossi ospitano la Stella Rossa. Reduce da due sconfitte consecutive in Europa, Milano vuole riprendere la marcia: «La difesa sul pick and roll e il gioco interno dei loro pivot dovranno essere motivo di grande attenzione, oltre alla necessità di tenere il ritmo alto mantenendo la nostra fluidità in attacco», le parole di Messina che, per la sfida con i serbi, dovrà fare a meno degli infortunati Gudaitis e Micov.

La Stella Rossa ha un record negativo (4-7) ma ha vinto le ultime due partite. Milano, ovviamente, si affiderà a Rodriguez, l'anima della squadra: «Lavoro e mi sacrifico per vincere le partite e divertirmi, se non vinci non ti diverti, il mantra del numero 13 biancorosso», le sue parole. Lo spagnolo, MVP per il mese di ottobre in Eurolega, ha incantato tutti. Nonostante le 33 primavere sulle spalle, ha preso in mano le redini di Milano.

In Eurolega viaggia a 15,1 punti e 5,7 assist a partita. Se gira lui, tutto diventa più facile, soprattutto in campo internazionale. Milano ha bisogno del miglior Chacho per tornare a brindare in Eurolega.

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

