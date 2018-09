Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - L'Olimpia torna in campo per un classico appuntamento della pre-season come il Trofeo Carlo Lovari, in quel di Lucca. Oggi, alle 18.30, i biancorossi sfideranno Torino (l'altra semifinale proporrà il confronto tra Venezia e Pistoia, sabato le finali). Tante le assenze in casa milanese. Mancheranno, infatti, i nazionali Cinciarini, Nedovic, Burns, Kuzminskas e Gudaitis. Non sarà presente neppure Jerrells (problema alla pianta del piede sinistro), oltre a Brooks (negli Stati Uniti per questioni burocratiche relative al passaporto).I riflettori saranno puntati, ovviamente, su James. Già diventato idolo della tifoseria milanese, l'ex Panathinaikos è la stella di diamante della nuova Olimpia. Tanta la curiosità di vedere, sulla panchina di Torino, il leggendario allenatore Brown, vincitore di un anello NBA con i Detroit Pistons.