Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia si appresta a sfidare il Real Madrid (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player) in un Forum deserto. Gara a porte chiuse, nessuna deroga speciale. Per i biancorossi, alle prese con un momento di enorme difficoltà (sette sconfitte nelle ultime otto gare europee), la sfida con i blancos è decisiva per mantenere in vita la speranza di acciuffare un posto nei playoff di Eurolega. Attualmente la squadra di Messina è scivolata al 12esimo posto (11-15 il record). Un nuovo passo falso, di fatto, renderebbe l'impresa quasi impossibile. Come se non bastasse, l'AX dovrà fare a meno di Rodriguez.

Il Chacho, grande ex del match (ha giocato a Madrid dal 2010 al 2016), ha riportato uno stiramento al muscolo vasto mediale della coscia sinistra, al quale va aggiunta una distorsione alla caviglia sinistra. Si parla di uno stop di almeno 15 giorni. Dopo la sconfitta, al supplementare, contro lo Zalgirs Kaunas, l'Olimpia deve invertire la rotta.

Dovrà farlo senza l'apporto del suo pubblico, in un Forum completamente deserto per la paura del contagio da Coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

