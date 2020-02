Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia non tradisce. Con tutta la pressione del mondo addosso, s'impone su Cremona (86-62 il finale), conquistando così la semifinale di Coppa Italia.

Grande prova offensiva biancorossa, trascinati da uno straripante Tarczewski (14 punti e nove rimbalzi). Ottime risposte anche da Della Valle, in una delle migliori prove stagionali (13 punti) e il solito Micov (13 punti). Giocate sopraffine anche dal Chacho (nove punti e ben otto assist). Nonostante qualche black out, la squadra di Messina non dà mai la sensazione di poter perdere la partita contro la detentrice del titolo. Un bel biglietto da visita per il prosieguo della manifestazione.

L'Olimpia, come preannunciato, si presenta in maglia gialloviola in onore di Kobe Bryant. Coach Messina lascia fuori, per turnover, Gudaitis e Roll. Fondamentale il rientro di Rodriguez, uomo chiave del gioco biancorosso. Super avvio dell'Olimpia. In un amen, 13-0 per i biancorossi. Cremona è completamente bloccata in attacco. Milano arriva anche ad un clamoroso +19 che sembra aver già chiuso il match. Coach Sacchetti si fa sentire e la Vanoli si scuote. Contro parziale di Cremona che arriva anche a -5. Tarczewski rilancia l'Olimpia che, all'intervallo, si riporta in controllo della gara (44-31). Alla ripresa, la squadra di Messina continua a macinare punti con una facilità disarmante. La difesa della Vanoli fa acqua da tutte le parti e per l'Olimpia il vantaggio si fa enorme (protagonista anche Della Valle).

L'ultimo quarto, di fatto, è puro allenamento con il risultato già ampiamente deciso a favore dei milanesi. «Sono contento, mi devo far trovare pronto quando mi viene dato la possibilità di scendere in campo. Questa era la classica gara a trabocchetto con loro che non avevano nulla da perdere. Fare questo tipo di prestazione era quello che volevamo. Siamo soddisfatti», le parole di Della Valle nel post match. Oggi sono in programma gli altri due quarti di finale, ovvero Sassari-Brindisi (ore 18) e Brescia-Fortitudo Bologna (20.45). Domani l'Olimpia tornerà in campo per la prima semifinale (ore 18, diretta Rai Sport e Eurosport 2) contro la Reyer Venezia, che ha battuto 82-81 al supplementare la Virtus Bologna. Domenica, alle 18, la finalissima.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA