MILANO - L'Olimpia non si ferma più. Altro successo in Eurolega (quarto in 5 gare), questa volta a Berlino a spese dell'Alba (81-78 il finale). Ottime prestazioni del solito Scola, del rientrante Nedovic e di un glaciale Rodriguez, decisivo nel finale ai liberi (17 punti). Buon inizio dei biancorossi.

Scola è protagonista, Milano scappa via (9-3). L'Alba si riscatta immediatamente, con un parziale di 11 a 2. Di colpo, l'Olimpia smette di attaccare con fluidità. Tanti gli errori per la squadra di Messina, che scivola sino a -7. Solo la poca qualità offensiva dei padroni di casa evita a Milano di incassare un parziale ancor più tremendo. All'intervallo, +7 per i tedeschi.

Alla ripresa, strigliati da coach Messina, i biancorossi sono più concentrati. Scola firma il +1 (44-43). L'Alba non trema e torna a segnare con continuità. Milano, ormai, si è scaldata. Scola e Nedovic funzionano a meraviglia e per i tedeschi la gara si fa in salita. L'Alba, sospinta dal suo pubblico, cerca il guizzo nel finale, ma la difesa biancorossa non regala nulla. L'esperienza di Scola e Rodriguez è utilissima all'AX per gestire gli ultimi minuti di gioco. Finisce con il successo, prezioso, dell'Olimpia che incamera la quarta vittoria, su cinque partite, in Eurolega.

E dopodomani si torna in campo. Al Forum arriva il Barcellona per uno scontro al vertice.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

