Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia manca l'appuntamento con la settima vittoria consecutiva in Europa. La squadra di Messina, senza gli infortunati Gudaitis e Della Valle, perde in casa del Khimki (87-79 il finale), sprecando l'occasione di restare in testa alla classifica di Eurolega.

Si salvano solo Scola (16 punti) e Roll (14 punti). In affanno Rodriguez, apparso in difficoltà a trovare il giusto ritmo. Dopo un primo tempo giocato a buoni livelli, Milano subisce, nel terzo periodo, un pesante parziale di 16 a 0 che lancia i russi, trascinati dal talento di Shved (24 punti). Nell'ultimo quarto, i biancorossi provano a ritrovarsi ma il Khimki, guidato da uno Shved stellare, non si guarda più indietro e porta a casa il successo. Per l'Olimpia si tratta del secondo ko in Eurolega (6-2 il record attuale dell'AX). Dopodomani nuovo appuntamento con i biancorossi attesi dalla Fortitudo Bologna in campionato.

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

