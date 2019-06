Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia è già, forzatamente, in vacanza. Sassari l'ha estromessa dalla corsa allo scudetto. Una battuta d'arresto pesante per la squadra di coach Pianigiani. Dopo i passi falsi in Coppa Italia e in Eurolega, non essere riusciti a riconfermarsi campioni d'Italia è uno smacco inaccettabile per la proprietà.

L'era con Livio Proli alla guida è arrivata al capolinea: «Per me è finito un ciclo, nello sport è così. Migliorerà il presidente, sarà un uomo di sport che si dedicherà tutti i giorni alla squadra». Ancora nessuna ufficialità circa il nome del nuovo presidente. Alcune indiscrezioni parlano di un interessamento nei confronti di Maurizio Gherardini, visto anche nell'Nba ai Toronto Raptors e agli Oklahoma City Thunder.

Il presidente uscente, intanto, ha confermato Simone Pianigiani sulla panchina dell'AX anche per la prossima stagione: «È sotto contratto, andrà avanti anche la prossima stagione. Abbiamo parlato con la proprietà, una settimana fa, chi esce sono io, lui è confermatissimo. La società sta portando quelle due o tre correzioni, che avevamo dichiarato per il roster dell'anno prossimo».

In realtà, in tanti si aspettano un cambio anche alla guida tecnica (si fanno i nomi di Pablo Laso ed Ettore Messina). Da capire anche come cambierà il roster. Mike James ha dimostrato di essere un fuoriclasse assoluto ma di condizionare molto il gioco della squadra.

Il rientro di Arturas Gudaitis sarà importante ma, allo stesso modo, serviranno rinforzi adeguati soprattutto nel reparto lunghi. Quasi certo il rinnovo di Vlade Micov (biennale). Prima, comunque, verrà scelto il nuovo presidente, poi si darà il via ad un nuovo progetto con un solo, chiaro, obiettivo: tornare a vincere in Italia e, possibilmente, fare qualcosa di più in Eurolega.

