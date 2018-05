Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - L'Olimpia concede il bis. Dopo aver asfaltato Cantù in gara1, Milano si impone anche nel secondo atto (87-75 il finale) dei quarti playoff. Oltre all'ottima difesa, da segnalare la grande prova di Bertans (16 punti) e l'apporto, decisivo, di un sostanzioso Micov (13 punti). Dopo un buon avvio, Cantù fatica arginare l'attacco dell'EA7, con un Bertans chirurgico. In un attimo, è +14 per i padroni di casa. I brianzoli non segnano mai e vengono anche doppiati nel punteggio (50-25). Sembra finita ma Milano frena e Cantù, a sorpresa, torna a -6 (61-55). L'Olimpia non si disunisce e torna in controllo del match.Nell'ultimo periodo, la Red October fa di tutto per rientrare ma il quintetto di Pianigiani non si guarda più indietro (fondamentale Micov), portandosi sul 2-0. Domani la serie si trasferisce a Desio, casa dei brianzoli per il terzo atto (palla a due ore 20.30). L'Olimpia intende chiudere i conti.