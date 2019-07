Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia batte un colpo da urlo. Sergio Rodriguez, reduce dall'esperienza al Cska Mosca (ha vinto l'Eurolega lo scorso anno con il club russo), è, di fatto, un nuovo giocatore di Milano. Un acquisto di livello assoluto. Sergio Rodriguez, noto con il nomignolo di El Chacho, è una delle superstar del basket europeo.

Coach Ettore Messina lo conosce benissimo, avendolo allenato ai tempi della sua esperienza al Real Madrid. Nonostante un'età non più giovanissima (33 anni), lo spagnolo è ancora uno dei migliori playmaker in circolazione, capace di fare la differenza quando la palla scotta. Da capire ora se prenderà il posto di Mike James o i due giocheranno insieme, formando così una coppia da sogno che potrebbe diventare devastante per qualsiasi avversario. L'accordo tra lo spagnolo (che ha rinunciato a giocare ai prossimi Mondiali) e il club biancorosso dovrebbe essere della durata di due anni. L'AX ha deciso di fare le cose in grande. La conferma è la decisione di portare a Milano una stella del calibro di Sergio Rodriguez.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

