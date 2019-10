Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'inizio di stagione dell'Olimpia è stato disastroso. Su sei gare, sono arrivate solo tre vittorie. Un motivo in più per ben figurare nella gara odierna (palla a due ore 20.30, diretta Eurosport Player), ad Atene, contro il Panathinaikos. I precedenti non sono favorevoli ai biancorossi.

Su 18 confronti, solo cinque successi per i milanesi. Tanta attesa per il duello tra due play che hanno fatto la storia del basket europeo, ossia Rodriguez e Calathes, le due stelle delle squadre. «Il Panathinaikos è una squadra profonda, che gioca con tanta energia. La presenza di Calathes rappresenta un test severo per la nostra difesa sul pick and roll. Coesione, difesa di squadra e controllo dei rimbalzi saranno essenziali per avere la possibilità di vincere in trasferta contro un avversario forte e ben allenato», le parole di coach Messina.

Dopo il passo falso, interno, con Brindisi, l'Olimpia è chiamata ad un pronto riscatto. Il Pana è una delle big dell'Eurolega ma l'AX ha tutte le carte in regola per lottare ad armi pari. Da ricordare che, in casa Olimpia, saranno ancora assenti Gudaitis, Mack e Nedovic.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

