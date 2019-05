Fabrizio Ponciroli

MILANO - Incubo Olimpia. In un caldissimo PalaDelMauro, Milano cade nuovamente (69-62 il finale a favore di Avellino), complicando maledettamente la sua corsa allo scudetto. I lupi sono ora avanti 2-1 nella serie e, domani, avranno, ancora in casa, la clamorosa occasione di eliminare i biancorossi ai quarti playoff.

La squadra di coach Pianigiani paga poca concentrazione e una frenesia immotivata. A eccezione di capitan Cinciarini (12 punti e tanta leadership), nessuno brilla in casa milanese, neppure il rientrante Nedovic (5 punti, 2/8 al tiro). L'inizio dell'AX è a tinte horror (21-7 per Avellino). Capitan Cinciarini scuote i biancorossi che restano, con grande fatica, in scia. All'intervallo, i lupi sono in vantaggio di 10 lunghezze. Alla ripresa, Milano mostra un po' più di determinazione, soprattutto in difesa. Avellino paga la panchina corta. È di Nedovic il canestro del pareggio (45-45).

I padroni di casa perdono, per infortunio, anche Young. L'Olimpia mette la testa avanti nel punteggio (50-49 al 30') ma non riesce a staccarsi. Finale in volata. L'AX smette, improvvisamente, di giocare. La Sidigas ritrova canestri e fiducia. Vince Avellino, facce scure in casa biancorossa. Il rischio eliminazione (clamorosa) ai quarti è reale.

