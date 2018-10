Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Inarrestabile. L'avvio di stagione dell'Olimpia è da applausi. Tra campionato e Supercoppa, la squadra di Pianigiani ha conquistato sei vittorie su sei gare disputate, rifilando uno scarto medio di oltre 15 punti agli avversari. Benissimo anche in Eurolega dove, su quattro partite, i biancorossi ne hanno vinte re, perdendo solo col Real Madrid. Un ruolino di marcia straordinario, dovuto ad un roster di grande caratura tecnica, con James a guidare l'intera orchestra.Venerdì sera, al Forum, arriva l'ostico Efes (la squadra di Istanbul ha vinto lo stesso numero di incontri di Milano): «In EuroLega, tanti pensano di venire a Milano e poterci battere, io voglio cambiare questo aspetto e fare in modo che, quando qualcuno viene a Milano, non pensi che sarà facile e sia costretto a prenderci seriamente», le parole di James, il vero uomo faro della nuova Olimpia.