Fabrizio Ponciroli

MILANO - In difficoltà in campionato (solo due successi su cinque gare disputate), l'Olimpia si rituffa in Eurolega dove la situazione è migliore (2-1 il record dei biancorossi). Al Forum (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player) arriva il quotato Fenerbahçe di Datome.

Un test probante per capire la reale consistenza di Milano. La compagine turca ha vinto le ultime 10 sfide con i milanesi ed è una delle favorite per vincere il trofeo: «L'esperienza e l'organizzazione del Fenerbahce di Obradovic ci costringeranno, indipendentemente da chi giocherà, a competere al massimo delle nostre possibilità, sia offensivamente che difensivamente. E' una partita che possiamo affrontare con la giusta serenità, considerato il livello dell'avversario», spiega coach Messina. «Sarà una gara molto difficile. Hanno già perso due volte ed è strano per una squadra del loro livello, quindi mi aspetto che giochino una partita solida e intensa», rivela Moraschini.

Da notare il rientro, tra le fila dell'AX, di Gudaitis (reduce dall'infortunio al ginocchio che l'ha tenuto lontano dai campi per mesi). Una curiosità: in campo tre MVP di Eurolega, ovvero Rodriguez (2014), De Colo (2016) e Vesely (2019. Un big match di grande valore tecnico.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

