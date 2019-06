Fabrizio Ponciroli

MILANO - In attesa del nome del nuovo presidente, visto che il destino di Proli si è consumato (sempre in pole position Maurizio Gherardini) e di capire il futuro di Pianigiani, è tempo anche di riflessioni sul roster dell'Olimpia che verrà.

Diversi i biancorossi sotto contratto anche per la prossima stagione. Da James a Tarczewski, passando per Gudaitis, Burns, Brooks, Nedovic e Nunnally. A questi, salvo imprevisti, dovrebbero aggiungersi Micov (pronto il rinnovo biennale) e Cinciarini: impensabile l'addio del capitano anche dopo lo choc patito per l'eliminazione in semifinale scudetto per mano di Sassari (un 3-0 clamoroso per la Dinamo, con doppia vittoria al Forum).

Di fatto, nove giocatori confermati. In uscita, invece, Omic (delusione), Jerrells (si cerca un'altra guardia che possa interagire meglio con James) e Kuzminskas (probabile il rientro in patria, allo Zalgiris).

Potrebbero fare le valigie anche Della Valle e Fontecchio. Il primo, nonostante un contratto garantito anche per la prossima annata, dovrebbe lasciare Milano (attenzione all'Alba Berlino).

A livello di italiani, si vocifera di un forte interessamento per Filloy e Moraschini. Chiaramente ogni operazione, in entrata e in uscita, verrà decisa nel momento in cui sarà ufficializzato il nome del nuovo presidente e, di conseguenza, quello del coach. L'impressione è che si dovrà attendere ancora qualche giorno. Infine, Pianigiani, appunto. Che di colpe, come coach ne ha parecchie. Sarebbe ancora sotto contratto con l'AX, ma nelle ultime ore Ettore Messina sembra essere in pole per la panchina di una delusissima Olimpia e con lei il suo patron Giorgio Armani.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA