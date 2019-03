Fabrizio Ponciroli

MILANO - Il posticipo della 21a giornata di Serie A sorride all'Olimpia che, pur faticando più del previsto, si impone 71-67 sul campo di Reggio Emilia. Nonostante le fatiche europee, Milano si porta a casa la 18a vittoria in campionato, mantenendo sei punti di vantaggio su Venezia, seconda in classifica. Decisivi, in casa biancorossa, le prestazioni del solito James (14 punti) e di un Kuzminskas in grande spolvero (14 punti). Parte meglio la Grissin Bon, grazie ad un super Allen. All'intervallo, +1 Milano. Nel terzo periodo, la squadra di Pianigiani tenta la fuga ma i padroni di casa restano a contatto. Finale in volata. Fontecchio mette una tripla pesantissima. Reggio Emilia prova a reagire con rabbia ma Milano non si guarda più indietro e chiude la pratica. Dopodomani, al Forum, sfida di Eurolega con l'Olympiacos. In palio i play-off.

