Fabrizio Ponciroli

MILANO - Il grande hockey ghiaccio non abita più qui. Al termine di mesi decisamente turbolenti, l'Hockey Milano Rossoblu, di fatto, è scomparso dai radar. Un colpo al cuore per chi ama questo sport. Dopo lo scioglimento, nel 2008, deil'HCJ Milano Vipers (cinque volte campione d'Italia), sorta, a propria volta, dalle ceneri dell'HC Milano Saima (punto di riferimento dell'hockey milanese negli anni '80 e '90), la squadra Hockey Milano Rossoblu rappresentava il fiore all'occhiello del movimento hockeistico in città.

Purtroppo, a causa di ingenti problemi finanziari, la società ha dovuto, per usare un eufemismo, ridimensionarsi. Niente più partecipazione alla prestigiosa Alps Hockey League e addio allo storico nome. L'Hockey Milano Rossoblu, di fatto, ha lasciato spazio alla neonata società Milano Bears, iscritta al campionato italiano di serie C (e vestita di rossoblu). Un modo per non perdere i tanti affiliati, soprattutto legati al florido settore giovanile e, soprattutto, una maniera per ripartire, nella speranza che l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano-Cortina possa riportare l'entusiasmo (e investimenti importanti) all'intero bacino dell'hockey in quel di Milano.

Tuttavia, al momento, è tangibile l'amarezza per aver perso una realtà come l'Hockey Milano Rossoblu, società capace di vincere due edizioni della Coppa Italia (2016-17 e 2017/-8) e due campionati di Serie A2/B (2011-12 e 2016-17). Tra i più amareggiati per quanto accaduto, c'è sicuramente Tommaso Migliore, ex bomber, che ha trascorso la sua intera carriera a Milano, prima ai Vipers, poi con Milano Rossoblu (squadra di cui è stato capitano dal 2011 al 2017): «Anche se sono ormai quasi tre anni che non faccio più parte del mondo dell'hockey, devo dire che il fatto che la scomparsa del Milano Rossoblu è davvero una disperazione - spiega il 31 Migliore - Io sono disperato, purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e questo è il risultato. Certamente pensare a Milano senza una squadra di hockey ad alto livello è qualcosa di innaturale. Per chi ci ha giocato come me, è qualcosa di straziante».

L'ex stella dell'hockey milanese va anche oltre: «Per chi ha giocato a Milano per vincere, non è facile da accettare che si riparta dalla Serie C. Credo che la scomparsa dell'hockey, ad alti livelli, da Milano sia una mazzata per tutto il movimento, la federazione e tutti gli appassionati di questo bellissimo sport». Una doccia gelata che ha lasciato il segno.

L'hockey si è sempre ritagliato un ruolo dignitoso in città. La speranza è che la neonata Milano Bears possa riportare in auge uno sport che rischia di sciogliersi come neve al sole.

riproduzione riservata ®

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA