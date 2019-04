Fabrizio Ponciroli

MILANO - Il derby è dell'Olimpia. Reduce da cinque sconfitte consecutive, Milano si impone contro Cantù (98-91 il finale), al termine di una gara complicatissima per la squadra di Pianigiani. Nei primi 20', i padroni di casa sono pessimi. I canturini dominano, con un Gaines strepitoso (44 punti finali). Spazientito anche il pubblico del Forum, allibito dalla poca concentrazione dei biancorossi. Alla ripresa, l'AX cambia ritmo. James si prende sulle spalle l'intera squadra e, con un Tarczewski troneggiante a livello fisico (17 punti).

Cantù va in debito d'ossigeno, sbagliando qualche tiro di troppo. La rimonta dell'Olimpia si completa nel quarto periodo, quando James spadroneggia (29 punti e sette assist al fischio finale, 21 segnati nel secondo tempo). Milano si stacca nel finale: «I miei giocatori hanno meritato una vittoria che gli può togliere dalla pelle la sensazione delle ultime sconfitte, in cui non eravamo contenti. Fino all'intervallo non abbiamo trovato niente, ma nel secondo tempo abbiamo dato», le parole di coach Pianigiani. Una vittoria importante (biancorossi in vetta alla serie A di basket a quota 38) per preparare la delicatissima sfida di giovedì sul campo dell'Efes, ultimo impegno della regular season di Eurolega. Match decisivo per sperare di conquistare un posto nelle Final Eight.

