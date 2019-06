Fabrizio Ponciroli

MILANO - Game over. L'Olimpia cade anche in gara3 (108-96 il finale, dopo un tempo supplementare), uscendo, clamorosamente, dai playoff in semifinale. Sorride Sassari che, con un secco 3-0 ai Campioni d'Italia, conferma di essere in un momento d'oro (22 vittorie consecutive per i ragazzi di coach Pozzecco).

Milano paga, ancora una volta, la maggior fisicità dei sardi e una difesa poco solida. L'avvio è di marca Dinamo. Smith è semplicemente perfetto nel tiro da tre e Sassari fa subito la voce grossa. Dopo i primi 10', +8 per i padroni di casa. I campioni d'Italia non ci stanno e reagiscono con rabbia, sfruttando le ottime percentuali da tre.

All'intervallo, +1 Milano (50-51). Alla ripresa, ancora tanto agonismo in campo. Ogni volta che l'Olimpia tenta la fuga, Sassari risponde colpo su colpo. La fisicità in campo è a livelli altissimi. Cooley è incontenibile. La squadra di Pozzecco prova a mandare al tappetto l'AX.

A 10' dalla sirena, i biancorossi sono sotto di otto lunghezze (74-66). I sardi corrono il doppio dei milanesi. Arriva la doppia cifra di vantaggio. L'AX è alle corde ma James, da solo, riporta in vita i biancorossi e sfiora pura la vittoria. Si va all'overtime. Squadre a braccetto. Poi Sassari, con la difesa (Cooley protagonista), si stacca e chiude i conti. Milano è fuori dalla corsa scudetto.

Coach Pianigiani perde la sua prima serie di playoff in carriera. Un ko che porterà, probabilmente, a conseguenze pesanti nell'ambiente biancorosso. Il tricolore era considerato l'obiettivo principale della stagione. Clamorosamente fallito.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

