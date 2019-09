Fabrizio Ponciroli

MILANO - Emozioni e sorprese nella terza giornata di campionato. Brilla la Roma che, nella sfida interna con il Sassuolo, porta a casa il successo (4-2 il finale, reti di Cristante, Dzeko, Mkhitarian e Kluivert, poi doppio Berardi nella ripresa per i neroverdi) che vale la prima gioia stagionale per Fonseca. In classifica, da notare il secondo posto della squadra di Mihajlovic alle spalle dell'Inter e in attesa della sfida Torino-Lecce di questa sera con i granata alla ricerca del terzo successo consecutivo.

L'Atalanta scalda i motori in vista dello storico esordio in Champions League in quel di Zagabria, in programma dopodomani. La Gasp-band s'impone, al Ferraris, sul Genoa 2-1. Decisivo un Zapata in grande spolvero. Prima si procura il rigore che Muriel trasforma poi, dopo il pareggio di Criscito, sempre dagli 11 metri, risolve il match, in pieno recupero, con un colpo da campione.

Unico neo, l'infortunio a Muriel (dovrebbe restare fuori per 2-3 settimane). Pesante tonfo della Lazio che viene battuta, in rimonta, da un'eccellente Spal.

I biancocelesti trovano il vantaggio con il solito Immobile (terza rete personale) ma i padroni di casa reagiscono. Petagna pareggia i conti poi, nel recupero, Kurtic regala tre punti d'oro alla squadra di Semplici.

Prova di forza del Cagliari che sbanca il Tardini, infliggendo un secco 3-1 al Parma. Doppietta di Ceppitelli, Barillà la riapre poi ci pensa Simeone, al primo gol in maglia sarda, a chiudere la pratica. L'ex attaccante della Fiorentina, sulla lungaggine del Var (104' totali giocati), è chiaro: «Speriamo diventi tutto più veloce, così è dura per noi in campo».

Succede di tutto in Brescia-Bologna. Doppio vantaggio delle rondinelle (doppietta di Donnarumma). Bani accorcia ma Cistana sigla il 3-1 che sembra definitivo. Nella ripresa, con i lombardi in 10 (espulso Dessena), i rossoblù si scatenano e segnano tre gol in 24', mandando al tappeto il Brescia. riproduzione riservata ®

