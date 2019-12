Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dopo la sconfitta in Eurolega con la Stella Rossa (67-77), l'Olimpia si riscatta in campionato, riuscendo a imporsi sul campo del fanalino Pesaro (71-65). Gara complicata per i biancorossi. I marchigiani rispondono a ogni tentativo di fuga dei milanesi. Si arriva alla volata finale quando ci pensa Rodriguez, con due triple, a regalare a Milano un successo fondamentale per il morale. Oltre all'eccellente Chacho (16 punti e 6 assist), da sottolineare l'apporto di Moraschini (13 punti).

«Abbiamo trovato risorse da Riccardo Moraschini e Sergio Rodriguez, abbiamo preso una vittoria su un campo dove storicamente facciamo fatica», il commento di coach Messina a fine match. Venerdì nuovo appuntamento con l'Eurolega. Reduce da tre sconfitte consecutive, i biancorossi andranno a far visita all'Asvel Villeurbanne.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

