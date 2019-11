Fabrizio Ponciroli

MILANO - Dopo aver timbrato la sesta vittoria consecutiva in Eurolega (81-74 ai danni del Baskonia Vitoria), conquistando così il primo posto in classifica generale (al pari del Barcellona, battuto nettamente al Forum l'altra settimana), l'Olimpia si rituffa in clima campionato.

Stasera (palla a due ore 20.30, diretta Eurosport 2 e Eurosport Player), i biancorossi ospitano, al Forum, Pistoia, squadra in grande difficoltà, come conferma il penultimo posto in campionato. L'obiettivo è migliorare il record in campionato, attualmente pari a quattro vittorie e tre sconfitte. I precedenti sono favorevoli a Milano che, in 17 confronti diretti, ha vinto 13 volte, perdendo solo in quattro circostanze.

Da notare che la formazione toscana, in nove trasferte in casa dei biancorossi, non ha mai vinto: «Abbiamo grande rispetto per Pistoia, è una squadra che in tutte le partite ha sempre combattuto, anche a dispetto del pronostico, ed è reduce da una bella vittoria contro Trieste. Da parte nostra, veniamo da un tour de force severo e lamentiamo assenze importanti, come quelle di Gudaitis e Della Valle, ma vogliamo comunque rispettare il pronostico giocando una partita energica e con una difesa attenta», rivela coach Ettore Messina.

Proprio le assenze di Della Valle e Gudaitis porteranno all'ormai tradizionale turnover con il probabile rientro di Moraschini e White, non convocati contro il Vitoria Baskonia.

Sarà una gara speciale per Cinciarini. Il capitano ha giocato a Pistoia nella stagione 2006-07 ed è ad una sola presenza da Rubini e Coldebella nella classifica dei giocatori con più presenza in maglia Olimpia (154). Poi, giovedì sera, altra sfida dal sapore europeo, nuovamente in Eurolega (che è un vero e proprio altro impegno di campionato per l'Olimpia.

Milano sarà di scena a Mosca contro il Khimki. L'Olimpia sta viaggiando a pieni giri e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Le avversarie sono avvisate, sia in Italia che in Europa.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

