MILANO - Dopo aver mandato al tappeto il quotato Barcellona in Eurolega (83-70), l'Olimpia si rituffa in clima campionato e fa suo il derby. Tutto facile nella sfida con Varese (93-69 il finale), con coach Messina che sorride per le eccellenti risposte da parte del gruppo degli italiani. Oltre ad uno stratosferico Moraschini (17 punti), ottime prove da parte di Brooks, Biligha, Della Valle e Cinciarini. Con Roll, White e Tarczewski ai box per riposare, l'inizio del match è equilibrato. Varese paga percentuali dalla lunga distanza davvero pessime.

Nel secondo quarto, i padroni di casa scappano via, arrivando ad un comodo +15 al 14'. Gli ospiti provano a reagire, ma Milano continua a trovare la via del canestro con facilità. All'intervallo, +16 per un'Olimpia a trazione italiana. Alla ripresa, la squadra di coach Messina fa il vuoto. Alla festa partecipano tutti, anche Rodriguez (solo un cameo per l'asso biancorosso, dopo le fatiche con i blaugrana). Al termine del terzo periodo, il vantaggio dei milanesi è enorme (74-45).

Di fatto, gli ultimi 10', sono puro garbage time con Milano che diverte e si diverte. Finisce con la netta vittoria di un'Olimpia che pare aver capito come gestire il doppio impegno, ovvero Eurolega e campionato, al meglio. «Una settimana impegnativa con quattro gare in otto giorni, gran merito di questa vittoria va al nostro staff che ci hanno permesso di dosare i carichi, per quanto possibile. E poi merito a Moraschini e Biligha, che hanno giocato da Nazionale. Limitando i minutaggi degli altri. Era quello che sognavo da quest'estate. Le caselline stanno andando a posto. Se lavori seriamente, di solito, si raccoglie», spiega, a fine match, coach Messina. Giovedì si torna in campo per l'Eurolega: al Forum arriva il Baskonia.

Lunedì 4 Novembre 2019, 05:01

