Fabrizio Ponciroli

MILANO - Domenica, a Riad (fischio d'inzio alle 17,45, arbitro Calvarese di Teramo, diretta tv in chiaro su Rai 1 con collegamento a partire dalle 17,30), in Arabia Saudita, si assegna la Supercoppa Italiana. Per la quinta volta nella storia della manifestazione, giunta alla 32a edizione, di fronte Juventus e Lazio. Per i bianconeri, una sfida tutt'altro che semplice. Nelle quattro finali disputate finora, i biancocelesti hanno sgambettato la Vecchia Signora due volte. Il primo successo della Lazio sulla Juventus risale alla Supercoppa del 1998: 2-1 con reti laziali di Conceiçao e dell'attuale vicepresidente bianconero Nedved.

Pesante anche la sconfitta patita nell'ultimo faccia a faccia. Due anni fa, a Roma, successo della squadra di Inzaghi per 3-2 con doppietta di Immobile e rete vittoria di Murgia in pienissimo recupero. Attenzione a Immobile. Dovesse segnare anche in quest'edizione, diventerebbe il giocatore della Lazio con più reti. Attualmente condivide il record con Claudio Lopez a quota due. La Juventus cerca la nona Supercoppa della propria storia, nessun club ne ha vinte di più. La Lazio, in caso di vittoria, arriverebbe a quota cinque, come l'Inter.

Simone Inzaghi punta all'ennesima impresa contro la Juventus. Negli ultimi sei precedenti in gare ufficiali, tre sorrisi per la formazione biancoceleste, ovvero la vera bestia nera della Vecchia Signora.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

