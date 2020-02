Fabrizio Ponciroli

MILANO - Davanti a diversi esponenti dell'Inter (Conte, Zanetti, Borja Valero e l'ex Cambiasso), l'Olimpia cade, rovinosamente, al cospetto dell'Alba Berlino (102-96 il finale), subendo una sconfitta pesantissima in chiave Final Eight. Decisivo l'ultimo periodo in cui Milano si scuote troppo tardi, non riuscendo a completare la rimonta e a recuperare i 13 punti di svantaggio.

Gli ospiti hanno differenze assenze ma non ne risentono. Nel secondo quarto, scappano anche a +7. Coach Messina è una furia. Per sua fortuna, Nedovic è on fire. All'intervallo, perfetta parità (45-45). Alla ripresa Milano tenta, invano, di staccarsi nel punteggio. Eriksson (22 punti) continua a far male alla squadra di Messina che, con il passare dei minuti, va in cortocircuito. Nel quarto periodo l'Alba vola via per la delusione del pubblico biancorosso. Ora il record dei biancorossi è nuovamente negativo (11-12). Venerdì sera altro impegno a Barcellona, dove servirà un'impresa.

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

