Fabrizio Ponciroli

MILANO - Cresce l'attesa per la Night of Kick and Punch 10, l'evento che porterà a Milano i più grandi atleti mondiali di kickboxing. L'appuntamento è per sabato al Centro Sportivo Vismara per una serata all'insegna di sport e spettacolo.

A partire dalle 17, spazio a incontri di altissimo livello. Tra i più interessanti, spicca il match tra il goriziano Luca Grusovin e il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL sulla distanza delle cinque riprese, da tre minuti ciascuna. Da non perdere anche la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva. Cristina Caruso è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO, una delle più prestigiose federazioni internazionali di kickboxing. Cristina è campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 kg) di K-1, campionessa d'Europa dei pesi medi di full contact (calci e pugni al di sopra della cintura) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) di full contact.

Presentatrice d'eccezione della Night of Kick and Punch 10 sarà la nota influencer Taylor Mega: «Quando Angelo (Valente, organizzatore dell'evento, ndr) mi ha proposto di presentare The Night of Kick and Punch 10 ho accettato subito perché la kickboxing mi piace moltissimo. Mi alleno con Angelo da circa sei mesi ed ho scoperto che tirare pugni e calci mi aiuta a sfogare lo stress. Angelo è molto bravo a spiegare le tecniche ed io le ho imparate rapidamente. Da quando pratico la kickboxing mi sento più sicura di me stessa. Saper tirare pugni e calci mi rende anche più tranquilla: se dovessi incontrare un malintenzionato saprei come difendermi». Attese altre star all'evento tra cui la showgirl Elisabetta Canalis, grande appassionata di kickboxing.

riproduzione riservata ®

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA