Fabrizio Ponciroli

MILANO Cresce l'attesa per capire quale sarà il roster a disposizione di coach Ettore Messina per la prossima stagione. Il neo allenatore biancorosso ha fatto sapere che non ci saranno rivoluzioni, eppure i nomi accostati alla società milanese sono da urlo. Nelle ultime ore, si parla tanto del possibile approdo, a Milano, di Sergio Rodriguez. Classe 1986, la play/guardia spagnola ha disputato, le ultime due stagioni, al CSKA (ha ancora un anno di contratto con la compagine russa). Conosce perfettamente Ettore Messina, visto che l'ha avuto, come allenatore, ai tempi del Real Madrid. Talento purissimo, potrebbe portare la sua immensa esperienza al servizio dell'Olimpia. Un suo arrivo, inoltre, potrebbe anche non portare al matematico addio di Mike James. Il 2 è atteso da un confronto con il coach per capire come potrà essere utile alla nuova Milano che sta nascendo. Sergio Rodriguez ma non solo. Anche Chris Singleton pare tra i sogni dell'AX. La scorsa estate, la società milanese aveva fatto di tutto per portare il forte americano a Milano ma, alla fine, l'aveva spuntata il Barcellona. Conclusa la parentesi blaugrana, il sogno potrebbe diventare realtà. L'ex Washington Wizards alzerebbe il tasso qualitativo dell'intera squadra. Intanto è anche tempo di addii, in alcuni casi dolorosi. Con un comunicato ufficiale, la società milanese ha salutato Curtis Jerrells, l'uomo del famoso The Shot contro Siena nel 2014 (amatissimo dal pubblico e tornato a giocare in biancorosso proprio nel corso dell'ultima, sofferta, stagione). Conclusa l'avventura all'AX anche per Mindaugas Kuzminskas, ringraziato con un tweet. La conferma che l'Olimpia, anche se nessuno vuole parlare di rivoluzione, sta, radicalmente, modificando il proprio roster per presentarsi alla nuova stagione agonistica con un volto completamente nuovo. Nei prossimi giorni, sono attese altre novità, probabilmente sul versante acquisti. Infine, il CT Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 24 pre-convocati in vista dei Mondiali in programma, dal 31 agosto, in Cina. Presenti, oltre alle stelle NBA Danilo Gallinari, Marco Belinelli e il neo giocatore dei New Orleans Pelicans Nicolò Melli, ben tre giocatori in forza all'Olimpia, ovvero capitan Cinciarini, Jeff Brooks e Amedeo Della Valle. Nelle prossime settimane, il coach della Nazionale sceglierà i 12 che parteciperanno alla rassegna iridata.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

