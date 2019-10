Fabrizio Ponciroli

MILANO - Clamoroso al Forum. L'Olimpia perde anche con Brindisi (89-92 il finale), incasaando il terzo stop stagionale, il secondo in campionato (sempre al Forum). Prestazione da incubo per i biancorossi che, per i primi 30' di gioco, non mostrano mai l'energia necessaria per contenere l'entusiasmo degli ospiti, trascinati da un super Stone (26 punti finali).

Preoccupante la poca intensità messa in campo dai giocatori milanesi, con coach Messina imbufalito ma incapace di trovare la maniera di scuotere la squadra. Al di là delle assenze (ancora out Gudaitis e Nedovic, oltre a Mack), negativo l'approccio difensivo alla gara e, in attacco, risposte convincenti dal solo Rodriguez (28 punti, l'ultimo ad arrendersi). Dopo aver toccato anche uno svantaggio di 18 lunghezze (nel terzo periodo), l'Olimpia decide di cominciare a giocare. Rodriguez si prende tutte le responsabilità offensive. Con fatica, Milano riesce a tornare a -1 a 3'51 dalla sirena. Sembra profilarsi una vittoria in rimonta ma, sul più bello, si spegne, nuovamente, la luce in casa milanese.

Brindisi ne approfitta e, con grande lucidità, sfrutta ogni occasione a proprio vantaggio (glaciale Banks dalla lunetta). Rodriguez, sulla sirena, non trova il canestro del miracolo e, a sorpresa, a festeggiare è la squadra di Vitucci.

Per Milano, uno stop che conferma come la squadra non sia ancora perfettamente oliata: «Ne abbiamo fatte di tutti i colori in difesa, fino al terzo quarto, e la responsabilità di ciò è mia», spiega un furioso coach Messina nel post match. Sulla poca intensità, l'allenatore dell'Olimpia è chiaro: «In questo momento c'è chi fa fatica a fare due partite di fila, quando rientreranno gli altri sarà diverso, ma non possiamo certo essere stanchi ad ottobre. Dobbiamo darci un po' di più, è inaccettabile prendere 92 punti, perché è successo ne parleremo a porte chiuse». Un inizio di stagione in salita che rischia di rendere il lavoro di coach Messina più complicato.

Tanti, troppi i giocatori che faticano a trovare la continuità di rendimento necessaria per far decollare l'Olimpia. Con la Virtus Bologna che vola in testa a punteggio pieno: 8 punti dopo quattro giornate, mentre l'Olimpia è a quattro.

