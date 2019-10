Fabrizio Ponciroli

MILANO - Attesa finita. La nuova stagione dell'Allianz Powervolley Milano è, ufficialmente, cominciata. Con il ritorno dei nazionali azzurri Piano, Sbertoli e Pesaresi (protagonisti alla World Cup in Giappone), coach Piazza (reduce dall'esperienza in Polonia con lo Skra Belchatow) ha, finalmente, a disposizione tutti gli effettivi per l'esordio in campionato.

La prima è in programma domani, alle 18, in quel di Busto Arsizio contro la Vero Volley Monza. Un derby che promette scintille tra due società determinate a ben figurare in un torneo di altissimo livello tecnico.

Tra i volti nuovi, riflettori puntati su Petric, capitano della Serbia campione d'Europa: «È stato bellissimo tornare in Italia dopo due anni ed è tutto ancora più bello perché mi sono trovato in una piazza bella come Milano, in una società organizzata che va avanti con tanta voglia ed entusiasmo. Ho ritrovato un coach, che già conosco, carico di energia. Secondo me siamo un bel gruppo che possiede ampi margini per migliorare e potremo fare un bel campionato».

I tifosi di Milano non vedono l'ora di assistere all'esordio casalingo nel nuovo Allianz Cloud (ex Palalido), la nuova casa dell'ambiziosa dell'Allianz Powervolley Milano.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

