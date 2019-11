Fabrizio Ponciroli

MILANO - Archiviata la Dino Meneghin Night, con tanto di vittoria sul Maccabi, l'Olimpia si appresta ad ospitare la corazzata Efes Istanbul (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player). Una sfida tra prime della classe. Entrambe le squadre, infatti, guidano la classifica di Eurolega (7-2 il record). I precedenti non sorridono ai biancorossi che, in 26 partite, ha vinto solo in otto occasioni. In casa Efes, attenzione a due talenti di altissimo livello come Larkin (19,3 punti di media a partita) e Micic (18,1 punti): «Giochiamo contro la squadra vicecampione d'Europa consci che sarà una partita difficile, contro un gruppo che ha grande talento e notevole organizzazione di squadra. Noi abbiamo bisogno di raccogliere tutte le energie possibili dopo una serata bellissima ma anche estremamente dispendiosa e curare tutti i minimi dettagli per poter provare a vincere questa partita», le parole di coach Messina.

Saranno ancora ai box i due infortunati Gudaitis e Della Valle. Sarà una gara speciale per Simon, alla sua terza stagione all'Efes ma con un passato con la casacca dell'Olimpia. Tanta la voglia di continuare a sognare. L'Europa potrebbe diventare ancora più dolce per la squadra di Messina. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

riproduzione riservata ®

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA