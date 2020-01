Fabrizio Ponciroli

MILANO - Appuntamento fondamentale per l'Olimpia che, stasera al Forum (palla a due ore 21.15, diretta Eurosport Player), ospita il Bayern Monaco per la 22ma giornata di Eurolega di basket. I biancorossi, attualmente ottavi in classifica e con un record negativo (10-11), devono assolutamente portare a casa la vittoria per continuare, con fiducia, il cammino che vale un pass per le Final Eight di Eurolega. Per l'occasione, coach Messina potrà contare su Crawford, l'ultimo arrivato in casa AX, chiamato a dare una mano proprio in Europa.

I bavaresi, fanalino di coda del torneo, hanno vinto solo una delle ultime sette gare disputate (contro il Maccabi Tel Aviv, una delle prime della classe del torneo).

I precedenti sorridono ai tedeschi (3-2!). «Si tratta di una partita molto importante per noi, contro una squadra molto fisica in grado di difendersi molto bene. Dovremo, di conseguenza, cercare di segnare più punti possibile in transizione. Contro Greg Monroe e gli altri grandi giocatori che hanno, sarà decisiva anche la battaglia a rimbalzo», le parole di coach Messina. All'andata, successo del Bayern Monaco con un secco +14. Ma stasera al Forum è vietato fallire per l'Olimpia.

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA