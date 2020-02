Fabrizio Ponciroli

MILANO - Altro pesantissimo tonfo dell'Olimpia in Eurolega. Davanti a Schoene, ex stella biancorossa degli anni '80, Milano si arrende al Khimki (78-69 il finale), complicando enormemente la propria corsa alle Final Eight (11-14 il record attuale della squadra di coach Messina). Il record dei milanesi è ora decisamente negativo (11-14). Il tutto nonostante un Rodriguez da 18 punti e otto assist. Buon avvio di partita dei padroni di casa. La difesa regge e l'attacco funziona (grazie al Chacho). Il Khimki non fa un passo indietro e resta sempre a contatto. All'intervallo, +1 per gli ospiti. Come già accaduto, è il terzo periodo a fare la differenza L'AX si spegne offensivamente, permettendo agli ospiti di mettere la freccia e scappare anche a +12. Con grande fatica, l'Olimpia prova a reagire affidandosi all'orgoglio ma i risultati sono scadenti, complice una percentuale da tre punti negativissima. La squadra di Shved (18 punti) gioca con fluidità, portando a casa un successo più che meritato. Pubblico del Forum attonito per una squadra che continua a deludere. Dopo la figuraccia in Coppa Italia, un'altra brutta sconfitta che potrebbe valere l'ennesimo fallimento europeo (sesta sconfitta nelle ultime sette gare in Eurolega). Coach Messina è ora con le spalle al muro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA