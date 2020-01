Fabrizio Ponciroli

MILANO - Al giro di boa di metà stagione, l'Olimpia di coach Messina è ancora alla ricerca della propria vera identità. Tanti i dubbi. Ad oggi, Milano ha perso ben 14 gare. I biancorossi sono attualmente settimi in Eurolega (9-8 il record) e solo quarta in campionato (10-6). Il Forum non è un fortino, come hanno dimostrato i passi falsi con Efes, Stella Rossa, Brescia, Brindisi e Cantù. Gli Ultras Milano, la frangia più calda del tifo milanese, sono stati chiari dopo il k.o. nel Derby: Dopo l'apprezzatissima autocritica espressa dal coach nel dopo partita, l'augurio è che alle parole adesso seguano i fatti. Diretto anche Micov che, di fatto, ha chiesto a chi non sta rendendo come dovrebbe di darsi una svegliata. Tolti lo stesso Micov, Rodriguez e Scola, il resto della truppa va ad intermittenza. Sotto accusa soprattutto Mack (probabile addio), White e Moraschini. L'alibi del doppio impegno (Europa e Italia) fatica a reggere al cospetto di prove decisamente incolori. Coach Messina non ha dubbi: Ora o ci autodistruggiamo per i prossimi cinque mesi, o proviamo a raddrizzarla. Domani c'è la sfida, delicatissima, con il Panathinaikos. Vincere e convincere aiuterebbe a riportare serenità nell'ambiente biancorosso.

