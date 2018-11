Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - A un passo dall'impresa. L'Olimpia si arrende, solo nel finale, al fortissimo Cska Mosca (90-85). Ottima prova dei milanesi, capaci anche di volare a +13 ma affossati dal genio di De Colo e dalla maggior esperienza dei russi. Da rimarcare la prestazione di Micov (ex del match). Il Professore segna 24 punti, di cui 10 di fila nel momento migliore dei milanesi. Milano parte con il freno tirato ma, grazie a Gudaitis, si scuote, mettendo anche la testa avanti nel punteggio. Il CSKA risponde colpo su colpo e, all'intervallo, regna l'equilibrio (41-40).Alla ripresa, sale in cattedra Micov. L'ex CSKA mette a segno 10 punti di fila, permettendo ai biancorossi di scappare nel punteggio. Il Forum è una bolgia. L'Olimpia diverte e si diverte. Arriva il clamoroso +13 per i padroni di casa (64-51). La reazione degli ospiti è veemente: parziale di 10 a 0. De Colo sale in cattedra, per Milano è buio totale. Con orgoglio, l'AX prova a restare a contatto (con il solito James) ma il CSKA è implacabile nei minuti finali del match. Milano alza bandiera bianca. Seconda sconfitta stagionale in Eurolega. Domenica Olimpia nuovamente in campo. Al Forum arriva Reggio Emilia.