Fabrizio Ponciroli MILANO - A un passo dall'impresa. L'Olimpia si arrende al

Fabrizio PonciroliMILANO - A un passo dall'impresa. L'Olimpia si arrende al Real Madrid (91-85 il finale) ma dopo aver impegnato, severamente, i campioni d'Europa in carica. Non bastano i 41 punti complessivi del duo James-Micov. AX condannata da qualche errore di troppo dalla distanza, soprattutto nel finale di partita. Nel primo quarto, i biancorossi non sbagliano nulla.La squadra di Laso viene annichilita da Micov e compagni. In 10', i padroni di casa, davanti a oltre 10.000 spettatori, incantano, mettendo a referto 28 punti (solo 13 concessi al Real). Randolph è l'unico, in maglia blanca, a mettere in difficoltà l'AX. Grazie a qualche rimbalzo offensivo e a tanti liberi, il Real resta a contatto (50-41 Milano all'intervallo). Alla ripresa, la vera forza del Real emerge. Gli ospiti, sfruttando tanti errori offensivi di Milano, rientrano (57-57). Tavares porta avanti gli spagnoli. L'attacco milanese è in totale black-out.James tiene a contatto Milano. Si decide tutto nell'ultimo periodo. James e Nedovic sbagliano troppo dalla lunga distanza. Finale comunque in volata. La maggior esperienza degli ospiti, unita a qualche chiamata arbitrale discutibile, fa la differenza. Milano lotta ma il Real non si disunisce e porta a casa un sofferto successo, grazie anche ad un paio di giocate fondamentali di Campazzo (18 punti totali). Per l'AX si tratta della prima sconfitta stagionale, dopo cinque vittorie consecutive.Archiviata la sfida con il Real Madrid, domani si torna in campo. L'AX sarà protagonista sul campo di un'altra grande dell'Eurolega, ossia il Panathinaikos. Il tour de force si concluderà domenica con la sfida di campionato, al Forum, contro Pistoia.