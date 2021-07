Fabrizio Ponciroli

Matteo Berrettini non tradisce e conquista un posto nelle semifinali di Wimbledon. L'azzurro si sbarazza di Felix Auger-Aliassime in quattro set (6-3, 5-7. 7-5, 6-3) in tre ore e quattro minuti di gioco. Per il fuoriclasse italiano si tratta della decima vittoria consecutiva sull'erba. Un percorso straordinario che la dice lunga sulle qualità del fresco vincitore del Queen's.

La vittoria ai danni del canadese, già battuto in finale a Stoccarda nel 2019, ha inoltre permesso al 25enne di Roma di conquistare la seconda semifinale, in carriera, in un torneo dello Slam, dopo quella agli US Open due anni fa. Inizio stratosferico dell'italiano che non permette all'avversario di entrare in partita. In un lampo, è 6-3 per il portacolori italiano. Più complicato il secondo set. Felix Auger-Aliassime brekka e sale sul 3-1 ma il romano si riprende immediatamente. Poi, d'improvviso, crollo del campione azzurro: 7-5 per il canadese.

Tutto da rifare per Matteo che soffre enormemente nel terzo periodo. Per fortuna, sul 6-5 a proprio favore, indovina il break che vale il 7-5. Avanti 2-1 nel punteggio, Matteo Berrettini si affida al servizio e spegne sul nascere qualsiasi tentativo di rimonta del canadese che si arrende 6-3. «È tutto incredibile. Grazie a Felix. Abbiamo giocato una grande partita, è uno dei miei migliori amici nel circuito e non è mai facile affrontarlo. Non so se sto giocando il mio miglior tennis ma sto cercando di vincere tutte le partite, una alla volta», le parole dell'azzurro nel post match. Matteo Berrettini è già nella storia del tennis italiano. Solo Nicola Pietrangeli prima di lui (esattamente 61 anni fa) era riuscito a entrare nei magnifici quattro di Wimbledon.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA