Fabrizio Ponciroli Marino Magrin, 60 anni, è stato uno splendido centrocampista

Marino Magrin, 60 anni, è stato uno splendido centrocampista di serie A negli anni 80. Ha indossato le casacche di Juventus, Inter e Hellas Verona. Oggi Magrin (foto fa Bergamonews) sta convivendo con il Coronavirus, un nemico terribile e sconosciuto. Vive a Torre Boldone, comune nella provincia di Bergamo. Anzi, contiguo alla città della Dea. In pratica in quella zona diventata a fine febbraio epicentro di questa pandemia che non accenna a rallentare.

Bergamo è un inferno da tre settimane. Come resiste a tutto questo?

«Stiamo vivendo un incubo, non c'è altro modo di definirlo. Leggo l'Eco di Bergamo: ci sono 12 pagine di necrologi. Solitamente arrivano a due pagine. Mai vista una cosa simile. Per questo è importantissimo stare in casa per sconfiggere il virus il prima possibile. Sto male a sentire tutte queste autoambulanze che sfrecciano a pochi metri da casa mia. E' terribile».

Una situazione difficile da sopportare.

«Penso a tutti i medici, agli infermieri e a tutti coloro che stanno lavorando per aiutare le persone malate. Bisogna applaudirli. Credo sia importante anche pregare, pregare tanto affinché tutto si risolva e si possa ripartire senza troppi contraccolpi. Ma saà dura»..

Pure il calcio si è arreso al Coronavirus.

«Se si è fermato il calcio, significa che è qualcosa di davvero preoccupante. È la conferma che stiamo vivendo un incubo mai conosciuto prima».

La speranza è che ci sia presto un giorno che si possa tornare a parlare di calcio.

«Innanzitutto, pensiamo a debellare il virus. Poi, quando non ci saranno più rischi, ripenseremo al calcio e a come provare a terminare questa stagione. Credo che non sia facile anche per i giocatori. Sì, lavorano e si allenano a casa ma non è la stessa cosa. Se verrà concluso, sarà un campionato condizionato. Forse ne riparleremo dopo l'estate».

Un peccato, considerato che ci stavamo godendo un'Atalanta speciale

«La Dea è la vera rivelazione della Champions League. È un peccato che non possa godersi il momento al meglio. Mi ricorda il Porto di Mourinho che fece l'impresa e vinse la Champions da autentica sorpresa, a dispetto di tanti squadroni dell'epoca. Ecco, questa Atalanta poteva arrivare a realizzare anche il sogno della finale».

C'è chi dice che si è fatta disputare Juventus-Inter per permettere ai bianconeri di tornare in testa, prima dello stop obbligtorio.

«Ragionamenti senza senso. Giusto che si sia finita la giornata che si era deciso di giocare a porte chiuse. La Juventus aveva già dimostrato di essere fortissima, tanto che era stata quasi sempre in testa al campionato».

