Luigi De Agostini è stato uno dei primi giocatori eclettici della storia del calcio. Da difensore-centrocampista, ha segnato 33 gol in serie A, ricoprendo ogni ruolo. Nella sua carriera, ha militato cinque anni alla Juventus (1987-1992) e ha indossato, per una stagione, la casacca nerazzurra (1992-93).

De Agostini, sorpreso dall'arrivo di Sarri alla Juve?

«La scelta di affidarsi a Sarri è la conferma di voler cambiare rotta da parte dei bianconeri. Una bella sterzata di mentalità. Le differenze con Allegri sono fin troppo evidenti».

Crede che la filosofia di Sarri funzionerà anche alla Juventus?

«Dipende sempre da che giocatori hai a disposizione e della loro voglia di sposare la causa dell'allenatore. Credo che Sarri abbia la strada spianata, visto che, alla Juve, sono abituati a vincere».

Se dovesse scegliere lei, meglio Pogba o Milinkovic Savic in bianconero?

«Eh, bella domanda. Pogba conosce già l'ambiente ed è un grande giocatore ma, onestamente, Milinkovic Savic è uno dei giocatori che mi ha impressionato di più negli ultimi anni. Il problema è che bisogna convincere Lotito che non mi sembra un presidente che regala i giocatori. Credo che la scelta dipenderà molto dal prezzo».

Intanto un ex bianconero come Conte è andato all'Inter

«Beh, non mi stupisco più di nulla. Non c'è più spazio per il romanticismo. Sicuramente Conte è l'uomo giusto per scuotere l'Inter. Ha regole ferree, sa come gestire un gruppo. Il club nerazzurro aveva bisogno di Conte. Non è un caso sono arrivati due uomini come Conte e Marotta».

E l'addio di Totti alla Roma?

«Purtroppo, nel calcio d'oggi, si ragiona sempre più in maniera aziendale. Non c'è più spazio per il cuore e le bandiere».

Suo figlio Michele, il prossimo anno, giocherà in B con il Pordenone. Qualche consiglio?

«A Michele non mai consigliato nulla, se non quello di non aver paura di prendersi delle responsabilità perché, al tifoso, piacciono i giocatori che fanno qualcosa di più per la maglia».

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

