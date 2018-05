Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliLe porte di Hogwarts si aprono su Milano. L'attesissima mostra sul mondo di Harry Potter è pronta a divertire i fan del maghetto più famoso di sempre. Da domani fino al 9 settembre alla Fabbrica del Vapore (unica tappa italiana della mostra itinerante partita dieci anni fa a Chicago) sarà possibile immergersi nel fantasmagorico mondo creato da J.K. Rowling.Alla presentazione c'erano anche James e Oliver Phelps ovvero i gemelli Fred e George Weasley nei film di Harry Potter): «Grazie a questo evento itinerante abbiamo la possibilità di visitare il mondo. Ora siamo felici di essere a Milano», ha detto i fratelli di Ron. Una mostra che già piace molto, visto che sono oltre 130mila i biglietti venduti prim ancora del taglio del nastro.Alla Fabbrica ci si immerge in un viaggio pieno di sorprese. Sono nove le stanze che ospitano cimeli, oggetti, scenografie, curiosità legati alla saga di Harry Potter. Si comincia nella prima stanza, quella del Cappello Parlante, con tanto di suddivisione nelle varie casate di Hogwarts. Poi, ecco la riproduzione dell'Hogwarts Express. Il fischio del treno dà il via all'esplorazione. Dalla sala comune di Grifondoro alle aule (dove è anche possibile, estraendola dal proprio vaso, sentire il grido di una Mandragora), passando per la zona dedicata al Quidditch (lo sport per eccellenza a Hogwarts), fino alla capanna di Hagrid e la Foresta Proibita. Non poteva mancare la stanza dedicata alla Forze Oscure (con vesti e maschere dei Mangiamorte). A chiusura la Sala Grande, che ospita dallo scrigno del Calice di fuoco ai vestiti per il Ballo del Ceppo fino al costume del preside Albus Silente.riproduzione riservata ®