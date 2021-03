Fabrizio Ponciroli

La moderna Eurolega ha sorriso ben poco all'Olimpia. Tante delusioni per i biancorossi. Si pensi che, dal 2005 ad oggi, l'AX ha raggiunto le Final Eight di Eurolega in una sola occasione. E' accaduto nella stagione 2013/14 con Milano, allora nelle mani della stella Langford, eliminata dal Maccabi in quattro partite. Un solo accesso ai play-off dal 2000. Troppo poco per un club di prima fascia, come dimostrano le tre Coppa dei Campioni vinte (l'ultima nel 1987/88). Quest'anno, la corazzata di coach Messina sta riportando il marchio Olimpia ai vertici europei. Dopo 30 gare disputate di regular season, i biancorossi sono terzi in classifica, con un record decisamente positivo (19-11). Hanno ben tre vittorie di vantaggio sulla nona in graduatoria, ovvero il Baskonia. La squadra spagnola, ironia della sorte, è la prossima avversaria dell'AX. Se dopo domani l'Olimpia dovesse vincere alla Buesa Erna, casa del Baskonia, il pass per le Final Eight di Eurolega sarebbe cosa fatta, senza dover attendere risultati favorevoli da altri campi. Impresa tutt'altro che semplice se si considera che il Baskonia ha vinto sette delle ultime otto partite giocate e, per sperare nell'accesso alle otto magnifiche d'Europa, non può permettersi altri passi falsi. Coach Messina è alle prese con diversi punti interrogativi. L'assenza di Delaney (out per l'infortunio al ginocchio) sta stravolgendo i piani dell'allenatore biancorosso, obbligato a chiedere gli straordinari al quasi 35enne Rodruguez e a impiegare il tiratore Roll nel delicato ruolo di playmaker. Tuttavia, le Final Eight di Eurolega sono uno dei principali obiettivi stagionali dell'AX. Un traguardo ormai ad un passo. Ci tengono tutti, soprattutto il patron Armani.

