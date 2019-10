Fabrizio Ponciroli

La grande boxe torna a Milano. Domani, all'Allianz Cloud, tutti a tifare per Daniele Scardina. Il pugile di Rozzano, recentemente sotto i riflettori per il flirt con la nota presentatrice Diletta Leotta, difenderà la cintura di campione internazionale IBF dei supermedi contro Ilias Achergui, campione del Belgio. Il sogno del pugile milanese è lottare per un titolo mondiale.

Scardina, è pronto per difendere il titolo nella sua Milano?

«Beh, mi sento alla grande. Mi sono preparato al meglio per questo incontro. Sono pronto per salire sul ring e andare a fare la guerra».

Ancora Milano. Un luogo che le porta bene, visto che a giugno, ha vinto il match contro Gotti, proprio all'ex Palalido

«Già, è stata un'emozione grandissima combattere lì. È un palazzetto con tanta storia alle spalle. Credo che, anche questa volta, sentirò l'emozione nel salire su quel ring».

Avrà tutto il pubblico dalla sua parte. Lei è un idolo all'ombra del Duomo.

«Per fortuna saranno dalla mia parte e mi daranno una grande mano. Il mio obiettivo è che tutto il pubblico italiano e, perché no, quello a livello mondiale, sia dalla mia parte».

Affronterà l'ostico Achergui. A cosa dovrà prestare attenzione?

«È un pugile che parte molto di rimessa. Onestamente, noi ci siamo concentrati molto sul nostro approccio al match. Andrò sul ring per schiacciarlo con colpi forti».

Che match dobbiamo attenderci? Crede di poter archiviare la pratica in tempi brevi?

«Mi sono preparato per combattere per tutte le 10 riprese, se poi riuscirò a chiuderlo prima, tanto meglio».

Come vive la vigilia di un match importante Daniele Scardina?

«Cerco di stare il più tranquillo possibile. Provo a non pensarci troppo. Meglio pensarci nel momento in cui salgo sul ring per il match. Quando sentirò il mio nome, l'adrenalina salirà sicuramente».

Il prossimo step? Un match per il titolo mondiale?

«Un passo alla volta. Ora pensiamo a vincere questo match e poi vedremo cosa fare, pure in ottica match mondiale».

A sostenerla all'Allianz Cloud ci sarà anche Diletta Leotta?

«Eh, proprio Diletta presenterà l'incontro, quindi ci sarà».

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

