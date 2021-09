Fabrizio Ponciroli

La finale di Supercoppa ha lasciato l'amaro in bocca all'Olimpia targata Messina. Dopo aver sfiorato l'ultimo atto alle Final Four di Eurolega (terzo posto nell'Europa delle grandi) e persa, malamente, la serie scudetto lo scorso giugno (4-0 per Bologna), vincere il primo Trofeo della stagione avrebbe portato tanto entusiasmo in casa biancorossa. Invece, niente: ancora per colpa delle V Nere (90-84 il finale), indubbiamente l'avversario principale anche in questa nuova annata.

Domani si apre ufficialmente la serie A 2021-22 proprio con la sfida Napoli-Milano (ore 20). Vincere il campionato è imperativo per la squadra di coach Ettore Messina: «Dopo tanti anni, l'Olimpia non parte come favorita. Ci sono dei campioni uscenti e, quindi, sono loro quelli da battere. Inoltre, anche se siamo solo ad inizio stagione, la Supercoppa ha confermato la forza della Virtus Bologna», le parole dell'ex allenatore biancorosso Franco Casalini.

Rinnovata completamente nel roster, l'AX di Datome & C. è attesa da moltissimi impegni.

Domani l'esordio in quel di Napoli poi, giovedì, la prima di Eurolega, al Forum, con il Cska Mosca: «Sarà una stagione lunghissima, come è stata lo scorso anno - continua Franco Casalini - La nuova Olimpia mi piace. Ha mantenuto l'assetto e inserito diversi nuovi giocatori. Andrà giudicata nel tempo».

Dopo aver ricevuto un po' troppi schiaffi, l'AX è chiamata ad un pronto riscatto. La società ha investito molto, allestendo un roster di primissima qualità. Coach Ettore Messina ha tantissime soluzioni al proprio arco, nella speranza che la sfortuna non si accanisca su Milano (già ai box Troy Daniels, una dei volti nuovi di quest'anno).

Il potenziale della squadra è enorme, l'importante sarà trovare continuità nei risultati e gestire al meglio le forze: «Messina sa fare al meglio il suo mestiere. Sono certo che farà rendere al meglio tutti i suoi giocatori», la chiosa di Franco Casalini. Comincia dunque all'ombra del Vesuvio l'operazione riscatto dell'Olimpia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

