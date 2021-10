Fabrizio Ponciroli

La finale di Nations League 2020-21, in programma domenica a San Siro (20,45), vedrà di fronte Spagna e Francia. Incredibile rimonta dei Campioni del Mondo in carica che, sotto 0-2 al termine della prima frazione, trovano la forza di ribaltare il risultato nella ripresa e portare a casa una vittoria epica. E dire che, nella prima frazione di gioco, il dominio del Belgio è totale, confermato dalle reti di Carrasco (tiro deviato) e dell'ex attaccante dell'Inter Lukaku, autore di un super gol con conclusione di destro.

Nella ripresa veemente reazione dei Galletti. Prima ci pensa Benzema a riaprire il match. Il pareggio lo firma, su rigore, Mbappé. Finale al cardiopalma. Rete annullata per fuorigioco a Lukaku, poi ci pensa il rossonero Theo Hernandez a chiudere la pratica con un siluro che non dà scampo a Courtois. Dopo un deludente Europeo, la Francia si ripresenta in una finale internazionale. Sfiderà la Spagna di Luis Enrique per portarsi a casa la seconda edizione della Nations League.

