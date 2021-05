Fabrizio Ponciroli

La finale di consolazione, valida per il terzo posto alle Final Four di Eurolega a Colonia, va all'Olimpia che s'impone sul Cska Mosca con il risultato finale di 83-73. Ben cinque giocatori in doppia cifra in casa biancorossa, ovvero Moraschini (11 punti), Roll (11 punti), Rodriguez (14 punti e sei assist), Shields (11 punti e sette rimbalzi) e Micov (14 punti).

Decisivo il parziale a favore dell'AX negli ultimi 10' di gioco. Coach Messina, dopo la beffa nella semifinale persa venerdì al fotofinish con il Barça (84-82), stravolge il roster. Spazio agli italiani Moraschini e Cinciarini. Avvio nel segno dell'equilibrio. Il Cska si affida a Shengelia. Equilibrio iniziale poi, nel secondo periodo, Milano riesce a mettere a segno un break importante, salendo anche a +8. All'intervallo, 40-34 a favore dell'AX. I russi non mollano, le due squadre continuano ad andare avanti a braccetto. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Micov e Moraschini si accendono al momento giusto, l'Olimpia dà la spallata vincente (parziale di 11 a 2) e si porta a casa il terzo posto, nonostante il disperato tentativo di rimonta della squadra di coach Itoudis.

Archiviata la Final Four, ora testa al rush finale in campionato. Mercoledì si torna in campo per gara 3 sul campo di Venezia (Milano conduce la serie per 2-0).

