Fabrizio Ponciroli

La finale che nessuno si aspettava sorride all'Olimpia che, dopo quattro anni di attesa, porta a casa la Coppa Italia (la settima della propria storia). La corazzata biancorossa non ha avuto pietà della cenerentola Pesaro, seppellita sotto una gragnuola di triple (87-59 il finale). Il titolo di MVP se lo porta a casa Datome, autore di 15 punti (con un solo errore al tiro).

Finale amara per Repesa che, contro la sua ex squadra (a Milano dal 2015 al 2017), sperava nel clamoroso sgambetto. Inizio a ritmi elevatissimi. L'entrata del Chacho rende più fluida l'Olimpia (21-15 al 10').

Fioccano le palle perse dei pesaresi, in difficoltà al cospetto dell'aggressiva difesa dei milanesi. In un amen, +22 Milano con Datome protagonista assoluto. Il primo canestro di Pesaro nel secondo quarto arriva dopo quasi 4'. All'intervallo, pratica già archiviata (48-21 Milano). A inizio ripresa, i biancorossi sfondano il muro dei 30 punti di vantaggio. C'è spazio e tempo per godersi qualche giocata individuale di classe purissima (un paio di assist del Chacho da applausi) e la solita, immensa, difesa teleguidata da coach Messina che non si rilassa neppure all'ultimo minuto di gioco.

Stravince l'AX. Per le Vuelle resta la soddisfazione di aver raggiunto una finale dopo 17 anni di attesa. «È una vittoria importante che ci deve dare fiducia per la corsa allo scudetto e soprattutto per l'Eurolega. Un grazie alla famiglia Armani che ha sempre avuto fiducia nel nostro progetto in questo momento non facile. Ho gioito tanto per la Supercoppa, ancor di più per questa Coppa Italia», le parole di coach Messina nel post match. Una battuta anche sull'assenza di pubblico: «Non è facile, complimenti a tutti perché il livello delle partite non è sceso. Tutti i giocatori stanno dando tutto, senza la spinta del pubblico. Non era scontato».

Si conclude così una quattro giorni perfetta per la squadra di Messina. Copione rispettato per l'Olimpia che, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana, alza al cielo anche la Coppa Italia. Ora c'è da pensare allo Scudetto e a fare più strada possibile in Eurolega.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

