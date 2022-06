Fabrizio Ponciroli

L'ultimo posto a Qatar 2022 se lo aggiudica il Galles. A Cardiff, sotto una pioggia battente, i draghi rossi spezzano il sogno dell'Ucraina (1-0 il finale) e conquistano, per la seconda volta nella loro storia, il pass per la Coppa del Mondo. Il gol vittoria arriva nella prima frazione, grazie ad un'autorete di Yarmolenko su punizione di Bale (34').

Una rete che apre le porte del paradiso al Galles che torna a disputare una fase finale di un Mondiale dopo l'impresa del lontano 1958 (ovvero 64 anni) quando, trascinato dal suo asso Charles (visto in Italia con la maglia della Juventus e Roma), raggiunse i quarti di finale in terra svedese (eliminato dal Brasile di Pelé, poi vincitore del torneo).

Per Bale (svincolato dal Real Madrid) e Ramsey (in uscita dalla Juventus) una soddisfazione enorme. Tanta delusione tra le fila dell'Ucraina che, fino all'ultimo secondo, ha cercato di coronare il proprio sogno di portare l'intera nazione in Qatar in un momento storico drammatico da quasi 4 mesi.

Il Galles è la tredicesima e ultima nazionale europea che avrà il privilegio di partecipare alla prossima Coppa del Mondo (dal 21 novembre al 18 dicembre prossimi). C'è un fatto curioso da evidenziare. Nelle due occasioni che il Galles ha conquistato il pass per la fase finale del Mondiale, l'Italia non si è mai qualificata. E' accaduto a Svezia 1958, ricapita a Qatar 2022, con in mezzo Russia 2018.

