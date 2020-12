Fabrizio Ponciroli

L'ultima gara prima del Natale non sorride all'Olimpia che, in casa, si arrende al Baskonia (84-79 il finale). Milano tradita da una difesa non ai soliti livelli di eccellenza.

Spagnoli abili a sfruttare la maggior fisicità e l'ottima percentuale al tiro. Tra i biancorossi, non bastano Punter (15 punti) e Datome (11). Buon inizio del Baskonia. L'ex Shields tiene in linea di galleggiamento i biancorossi. All'intervallo, +4 per i baschi (45-41). Nel terzo periodo, ci pensa Henry a far girare al meglio il Baskonia che vola a +10. Milano è nervosa e fatica a far sentire la propria voce sotto i rimbalzi. Ci pensa il solito Datome a ricucire lo strappo.

Si decide tutto nell'ultimo periodo. Il Baskonia non sbaglia nulla, soprattutto dalla lunga distanza. Messina le prova tutte per scuotere la sua squadra ma non è serata. Con orgoglio, Milano rientra sino a -2 ma Henry la manda k.o. Il record dei milanesi resta ancora da playoff (9-6) ma resta il rammarico per l'occasione persa di avvicinarsi alle grandi d'Europa.

Dopo il Natale, due impegni decisamente tosti per l'Olimpia. Domenica la sfida sul campo della Virtus Bologna. Il 30, al Forum, arriva il Cska dell'ex James, capolista di Eurolega.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA