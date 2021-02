Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia non si distrae e si sbarazza del fanalino di coda fell'Eurolega Khimki (84-74 il finale). L'attacco biancorosso funziona benissimo nel primo tempo, complice anche le tante assenze nel club russo (alle prese con diversi problemi economici).

Brilla un super Datome, autore di 15 punti (4/5 da tre). Ottimo l'apporto anche del solito Shields (17 punti). In difficoltà Punter, Delaney impreciso ma molto generoso (sette assist). Presente il neo arrivato Evans tra i convocati di coach Messina. Non c'è il fuoriclasse Shved nelle fila del Khimki. Primo quarto equilibrato (29-26). Datome è on fire e Milano scappa a +10. All'intervallo, 56 punti a referto per i biancorossi (8/12 da tre).

Ad inizio ripresa, l'AX mette le marce alte e distrugge le poche certezze dei russi. Il Khimki, reduce da 16 sconfitte consecutive, non ha più la forza di rispondere alle bordate dei padroni di casa. Sul +22, c'è spazio anche per l'esordio in biancorosso di Evans. L'ex Utah Jazz torna in campo dopo tanti mesi ed è ancora piuttosto arrugginito.

L'ultimo periodo con qualche rischio di troppo. Alla fine, vince Milano che continua a mantenersi ai vertici di Eurolega: i biancorossi sono attualmente terzi, 17-9 il record aggiornato. Domenica l'Olimpia tornerà in campo al Forum per la sfida con la Fortitudo Bologna.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA